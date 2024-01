– Kjerkols deltakelse på OECD-møtet i Paris mandag og tirsdag utgår, skriver Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.

I helgen kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

– Vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, sa Kjerkol til VG søndag.

Mandag skal ledelsen ved Nord universitet gjennomgå masteroppgaven på nytt.