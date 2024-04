– Vi vil i en kort periode med lavere tilgang på ferskt norsk storfekjøtt øke andelen fryst råvare inn i Gilde kjøttdeig, ved behov. Det betyr at noen kjøttdeiger kan få en litt brunere farge, men ellers skal man ikke merke noen forskjell, sier kommunikasjonsrådgiver Marthine Haugen Petersen i Nortura til Nationen.

Tilgangen på ferskt kjøtt skyldes at det slaktes færre dyr på denne tiden av året.

– Det er normalt at det er noe lavere slakting av storfe på denne tiden av året og at fryst storfekjøtt fra reguleringslager og import av ferskt storfekjøtt bidrar til å dekke behovet til blant annet kjøttdeigproduksjon, påpeker markedssjef Hilde-Kari Skarstein i Nortura.

I tillegg til at kjøtt må hentes fram fra fryselageret, er det mye som tyder på at en del en del kjøtt må importeres for å dekke behovet i det norske markedet. Nortura presiserer at importert kjøtt ikke vil bli brukt til varer som er merket med Gilde, som er skal være garantert norsk.