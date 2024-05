Rømningsomfanget er mindre enn først antatt, melder Lerøy Midt i en pressemelding. Rømningen skjedde ved havbrukslokaliteten Reitholmen i Fillfjorden i Hitra kommune søndag 5. mai.

- Etter at det totale antallet fisk er talt opp på lokaliteten, og informasjon om flytting av fisk mellom merdene på lokaliteten underveis i produksjonen er inkludert, er omfanget av rømmingen redusert til 8400 laks med en snittvekt på 7,3 kilo, sier daglig leder i Lerøy Midt, Harald Larssen.

Han opplyser videre at det så langt er fisket opp over 800 laks. Dette fisket vil pågå i dagene fremover også, i tråd med tillatelsene fra myndighetene.

- Både vi og myndighetene er opptatt av at vi skal unngå å fange villaks i dette fisket og så langt har vi lyktes med det, påpeker Larssen. Og fortsetter:

– Vi ser svært alvorlig på denne rømmingen og har derfor på eget initiativ tatt kontakt med kompetansemiljøer for å vurdere ytterligere skadebegrensende tiltak. Vi ønsker å skaffe oss god oversikt over spredningen av fisken slik at vi kan sette inn målrettede tiltak. Lerøy har vært en av pådriverne for å få på plass en sporingsløsning slik at rømt laks kan spores tilbake til eier, denne løsningen skal vi benytte.

– Trygg å spise

Fisken som rømte har god helsestatus og den er trygg å spise, opplyser Lerøy. Det er imidlertid påvist virus (PD, CMS) og bakterier (BKD) på lokaliteten og det gir ekstra utfordringer som Lerøy nå må håndtere sammen med myndighetene.

– Det gjør det enda viktigere for oss å ha best mulig skadebegrensende tiltak fremover. Vi har tett dialog med myndighetene og kunnskapsmiljøer for å sikre at tiltakene vi gjennomfører er forankret. Vi har også hatt et møte med flere representanter for elveeierne i Trøndelag, heter det i pressemeldingen.

Lerøy sin egen miljø- og sikkerhetsgruppe har jobbet sammen med Fiskeridirektoratet for å finne rotårsaken til hendelsen. Den aktuelle noten ble inspisert av Fiskeridirektoratet og miljø- og sikkerhetsgruppa vår 15. mai. Det er ikke konkludert endelig på rotårsaken, men det vi har avdekket så langt er at notskaden har oppstått ved håndtering av bunnlodd.

- Slikt skal ikke skje og vi følger opp dette internt, påpeker Larssen.