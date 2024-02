Snusbonden sier til næringslivsavisa E24 at han er sjokkert over hvor langt Helsedirektoratet mener forbudet mot tobakksreklame går.

E24 har skrevet at snusselskaper har fått beskjed om aldri å legge ut noe i sosiale medier. Volent er én av gründerne bak selskapet Snusbonden AS og registrerer at Helsedirektoratet har reagert mot Snushjem og Swedish Match. Helsedirektoratet sier at snusselskaper må slette nettsider og aldri legge ut noe i sosiale medier, fordi det er tobakksreklame.

Helsedirektoratets tolkning av hva som regnes som reklame, er altfor streng, mener snusaktørene.

– De har nærmest lagt til grunn et absolutt forbud mot alle typer ytringer på egne plattformer, sier advokat Jan Magne Langseth til E24.

Volent sier han er klar over at personer med økonomisk interesse ikke kan reklamere for en bedrift eller tobakksprodukter på privaten. Tilsynets tolkning av hva som anses som reklame, er vanskeligere å forstå, sier snusbonden.

– Vi føler vi er fullstendig kneblet for all ytring og ser oss over skulderen hver gang vi snakker om Snusbonden, sier han til E24.

Helsedirektoratet gjennomførte for en tid tilbake et såkalt digitalt tilsyn hos Snusbonden AS, og sjekket da selskapet på nett og i sosiale medier. I tillegg til å si at selskapets kontoer i sosiale medier var brudd med reklameforbudet, hadde Helsedirektoratet gått inn på styreleder og daglig leder sine profiler. Også der var det overtramp, konkluderte direktoratet. De mente å finne innlegg «som gir assosiasjoner til tobakksvarer og en direkte oppfordring til kjøp av Snusbondens produkter.»

Volent sier til E24 at profilene bare delte nyhetsartikler.

Redaksjonelle saker

– Vi har vært veldig heldige og har flere redaksjonelle saker om oss grunnet interesse for hva vi gjør, forklarer han.

Helsedirektoratet skrev i følge E24 at «private kontoer kan ikke inneholde poster/innlegg som direkte angår Snusbonden». Fordi reklameforbudet kan være lett å omgå, omfattes også et selskaps sentrale personer i lovverket.

Volent sier han skjønner at de med økonomiske interesser i det ikke kan drive markedsføring av et tobakksprodukt privat, men mener at det er snakk om redaksjonelle saker som er blitt delt med venner og følgere.

– Å måtte fjerne det kjennes som å bli mistenkeliggjort for aktivt å unngå lovverket. I helhet oppfatter vi dette som urovekkende og tidvis ubehagelig med tanke på hvordan man kan ytre seg fritt, sier snusbonden.

Jusprofessor Olav Torvund er ekspert på ytringsfrihet. Han si til E24 at dette er et vanskelig felt, men at Helsedirektoratet tolker reklameforbudet relativt strengt. Torvund har samtidig forståelse for linjen de har lagt seg på.