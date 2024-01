Ved årsslutt i 2022 var markedsverdien til oljefondet på 12.429,1 milliarder kroner. Dermed økte oljefondet sine verdier med over 3300 milliarder kroner i fjor. Dette er en økning på 26,8 prosent.

En del av økningen i verdien ligger i at den norske krona er svak. Målt i dollar er økningen i fondets markedsverdi på 19,75 prosent.

– Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 409 milliarder kroner. I løpet av året ble det ble tilført 711 milliarder kroner til fondet, skriver Statens pensjonsfond Utland i en pressemelding tirsdag.

Den rene avkastningen var på 16,1 prosent, som utgjør 2222 milliarder kroner. Dette var det beste kroneresultatet noensinne, men likevel 18 basispunkter, eller 0,18 prosentpoeng, under fondets referanseindeks.

Aksjer og renter

Oljefondets aksjeportefølje hadde en markedsverdi på 11.174,3 milliarder kroner ved utgangen av 2023. I alt var fondet investert i 8859 selskaper i 65 land.

– Til tross for høy inflasjon og geopolitisk uro, var aksjemarkedet i 2023 veldig sterkt, etter et svakt år i 2022. Særlig teknologiaksjer hadde en svært god avkastning, sier oljefondets sjef Nicolai Tangen.

4.271,7 milliarder kroner lå i rentepapirer i 46 land, mens verdien av de 897 eiendommene i 14 land som oljefondet har investert i, var på 301,1 milliarder kroner.

I tillegg var 17,7 milliarder kroner investert i infrastruktur for fornybar energi. Dette utgjør 0,1 prosent av fondets investeringer.

Overføring fra staten

I desember skrev E24 at alle milliardene kan fort fordampe. Oljefondet har ved flere anledninger understreket at verdien av fondet kan falle med 40 prosent hvis verdensøkonomien utvikler seg på en uheldig måte.

Regjeringen har erkjent at et slikt fall vil kunne bli vanskelig å håndtere, og i statsbudsjettet for 2024 skrev regjeringen at det er «klart mindre rom» for å øke oljepengebruken de neste årene.