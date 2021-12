Med endringen er bankens beste rente Boliglån Ung AKA, som har en nominell rente på 1,67 prosent.

– Når Norges Bank igjen setter opp styringsrenten, sender de med dette et tydelig signal om at den økonomiske situasjonen i Norge går i riktig retning. Med denne rentejusteringen tilpasser vi oss nå disse endringene og markedssituasjonen for øvrig. Samtidig skal vi fortsette å være konkurransedyktige, sier leder for personmarked i Danske Bank Norge, Aleksander Dahl.

Endringene vil gjelde fra 1. februar 2022.