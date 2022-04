En ny undersøkelse gjort på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at det er i Midt-Norge man elsker påskekakaoen aller mest.

Der svarer hele 7 av 10 (68 prosent) at de pleier å drikke kakao i påskeferien. I andre enden av skalaen finner man Østlandet, der bare rundt halvparten av de spurte drikker kakao i påska.

I Nord-Norge svarer 60 prosent ja på kakao-spørsmålet, på Vestlandet 65 prosent, mens Sørlandet er 58 prosent ja og Oslo ender på 56 prosent.

– Det fine med hjemmelaget kakao er at vi kan lage den slik vi liker den best. Den kan lages på smeltet sjokolade, fyldig melk og pisket krem for en luksusvariant, eller du kan blande den med lettmelk, lite sukker og kakaopulver for en sunnere variant. I tillegg har vi sett at melk med sjokoladesmak uten tilsatt sukker er blitt veldig populært, og smaker like godt oppvarmet som kakao, til både frokost- og kveldskos. Kakao har få ingredienser, men består ofte av melk som gir påfyll av viktige næringsstoffer som kalsium og jod, sier Terese Glemminge Arnesen, ernæringsrådgiver hos Opplysningskontoret for Meieriprodukter i en pressemelding.