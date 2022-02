NTS varsler i en børsmelding mandag morgen at det igjen har kommet krav om ny ekstraordinær generalforsamling i det trønderske havbrukskonsernet.

Det vil i tilfelle bli det tredje slike møtet siden nyttår i selskapet, der det i vinter har pågått en heftig maktkamp mellom eierne.

Krever nytt styrevalg

Ifølge en børsmelding mandag morgen skal disse sakene behandles:

1. Driftsrapport for driften av NTS ASA og datterselskapene Salmonor AS, Frøy ASA og Norway Royal Salmon ASA. Herunder en vurdering av selskapenes økonomiske stilling og gjeldssituasjonen for konsernet. Dette i henhold til allmennaksjeloven § 5-15(1).

2. Valg av styre og varamedlemmer i NTS ASA

3. Valg av valgkomite i NTS ASA.

Børsmeldingen er underskrevet av Roar Myhre, som er konstituert administrerende direktør NTS.

Står bak

Myhre sier til Adresseavisen at det er selskapene Amble Investment og Kavi AS som har fremmet kravet.

Det førstnevnte selskapet eies av Odd Reidar Øie, som på fredag ble kastet som styreleder under den foreløpig siste ekstraordinære generalforsamlingen.

Kavi AS eies av hans barn, Vidar Øie Nilsen og Kari Øie Nilsen, som også står bak kravet gjennom aksjer de eier privat i NTS, opplyser Myhre.

Erstattet

Odd Reidar Øie er den syvende største enkeltaksjonæreren i NTS, med en eierpost på 3,55 prosent.

Under møtet sist fredag hadde han fullmakter til å stemme for 5,94 prosent av aksjene i konsernet.

Da ble Øie erstattet som styreleder av Nils Martin Williksen, etter at en allianse av hovedsakelig lokale aksjonærer tok tilbake makten i konsernet.

Det nye styret har på sin side krevd at det velges nye styrer i både Norway Royal Salmon og Frøy.

Øie har foreløpig ikke besvart Adresseavisens henvendelse.

Steppet inn

Roar Myhre trådte inn som fungerende toppsjef etter at Harry Bøe i helga varslet at han ga seg som konsernsjef i NTS med øyeblikkelig virkning.

Myhre sier til Adresseavisen at den nye generalforsamlingen må holdes innen fire uker, men at det er for tidlig å si hvilken dato.