Ved utgangen av september er det 8 932 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme periode i fjor, er det en nedgang på 4 792 personer, og en nedgang på 874 siden august, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Ved utgangen av september er det i Trøndelag 4449 helt ledige (1,8 prosent), 3535 delvis ledige (1,4 prosent) og 948 arbeidssøkere på tiltak (0,4 prosent).

– Aktiviteten i arbeidsmarkedet i Trøndelag er god med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Ledigheten går ned og antallet helt ledige og ledige på tiltak er på nivå med perioden før pandemien, sier Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag.

Forventinger til gjenåpningen

Fortsatt er antall delvis ledige høyere enn normalt, og det samme gjelder antall permitterte. I Trøndelag er var det 1629 permitterte ved utgangen av september, en nedgang på 503 personer siste måned.

– Vi ser en nedgang i antall arbeidssøkere fra uke til uke. Gjenåpningen av samfunnet sist uke tror vi vil ha stor betydning for spesielt hotell og restaurant. Vi følger også spent utviklingen innen reiseliv og transport. Vi ser at kommuner med mange ansatte innen disse næringene, som Stjørdal og Meråker, har hatt en stor nedgang i ledige sist måned, sier Aas.

Langtidsledigheten øker med alder

Andelen langtidsledige er 34,5 prosent. I alt har 1534 av de helt ledige vært uten arbeid eller aktivitet i over 26 uker. Til sammenligning var det 2200 langtidsledige på samme tid i fjor, og 1 042 langtidsledige på samme tid for to år siden. Andelen langtidsledige er lavest blant de yngste. Av de helt ledige under 30 år er 19,5 prosent langtidsledige, mens 41,3 prosent er langtidsledige over 30 år. For den eldste aldersgruppen, 60 år og over, er langtidsledigheten 58,9 prosent.