– Lønnsomheten har økt i deler av industrien, og det gir rom for reallønnsvekst både i år og i årene som kommer, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) i en pressemelding.

SSB kom fredag med en av sine årlige anslag for økonomiske utsikter i Norge i tiden fremover.

SSB anslår at den årlige reallønnsveksten blir rundt 1,5 prosent i gjennomsnitt for årene 2024–2027.

– Etter flere år uten reallønnsvekst blir det nå bedre tider. Den økte kjøpekraften vil føre til at aktiviteten løftes. Norsk økonomi vil være ute av lavkonjunkturen fra 2026, sier von Brasch.

Inflasjon ned mot 3 prosent i 2024

Konsumprisveksten har de siste årene vært på historisk høyt nivå, og ikke siden 1980-tallet har prisene økt like mye.

– Inflasjonen ventes å komme ned mot 3 prosent mot slutten av året. Dette er langt under toppen på 7,5 prosent i oktober 2022, men fremdeles et godt stykke over inflasjonsmålet til Norges Bank på 2 prosent, sier von Brasch videre.

Årsanslaget for inflasjonen i år er nedjustert med 0,5 prosentpoeng på grunn av blant annet en sterkere kronekurs og lavere framtidspriser på energivarer enn tidligere anslått.

Venter fallende rente

Styringsrenta var 0 prosent i september 2021 og har siden jevnlig blitt jekket opp, senest til 4,5 i desember. SSB venter at den faller i årene fremover og kommer ned mot 3 prosent i 2027.

– Vi venter at styringsrenta blir værende på 4,5 prosent til andre halvår i år før den gradvis reduseres, men litt senere enn hos våre handelspartnere. I 2027 ventes styringsrenta å komme ned mot 3 prosent, sier von Brasch.

Rammelånsrenta, som i år er anslått til 6 prosent, vil da falle med nær 1,5 prosentpoeng fram til 2027, skriver SSB.

– Positivt

Det er positivt at prisveksten fortsetter å gå ned, og at SSB forventer at den skal ned mot tre prosent mot slutten av året, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det er helt avgjørende for at rentene etter hvert kan settes ned. Denne regjeringens viktigste jobb nå er å fortsette å jobbe for at folk skal få bedre råd, sier han i en uttalelse sendt til NTB.

– Det er derfor gledelig at SSB venter at kjøpekraften vil øke i år. Det betyr bedre hverdagsøkonomi for folk i år og de neste årene, sier Støre videre.

Også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ser positivt på SSBs siste tall.

– Vi har vært gjennom en krevende periode og har måttet ta tøffe valg. Dersom SSB får rett i sine prognoser, så kan 2024 bli et bedre år for folk enn 2023, med mer i lommeboka etter at regningene er betalt, sier han til NTB.

– Payback-time for lønnsmottakerne

Hvis disse SSB-anslagene slår til, er det skikkelig gode nyheter for norske arbeidstakere, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. Han trekker særlig fram det at lønnen ventes å stige mer enn inflasjonen i alle år fram til 2027.

– Dette vil i så fall være en payback-time for lønnsmottakerne etter flere svært magre år, lønnsmessig. Mange har kjent på renteøkninger og reallønnsnedgang, og dette vil bidra til en normalisering, sier han til NTB.

Knudsen synes samtidig det er interessant at SSB tror på såpass god lønnsvekst uten at det skal føre til økt inflasjon og press i økonomien.

– SSB tror egentlig på stang inn på alle fronter. De tror altså på 4 prosent inflasjon i løpet av året og 2,6 prosent neste år. Dette er lavere enn både TBU og Norges Banks foreløpige anslag.