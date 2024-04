– Rent umiddelbart vil jeg si at lønnsnivået er perverst, sier Krogstad til Klassekampen.

Han reagerer på hvor mye toppledere i norsk næringsliv tjente i 2023.

Konsernsjefen i Orkla, Nils K. Selte, fikk 25,4 millioner i lønn og andre godtgjørelser, mens Øyvind Eriksen i industrigiganten Aker fikk hele 34 millioner. Avisen nevner også flere toppledere med en lønn på mellom 15 og 20 millioner kroner.

– Det øker år for år. Det er ingenting som tilsier at dette tar slutt eller når et nivå der man sier at her skal det ligge. Det virker mer som at går det, så går det. Ser man internasjonalt, er det heller ingen grenser for dette, sier Krogstad.