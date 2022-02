- Jeg tenkte bare «oau». Det er vel det dyreste jeg har sett på bensin i Norge, sier Sverre Fosseide til MN24.

Han fylte drivstoff på Tempe fredag formiddag. Da kostet diesel 21.34 per liter og bensin 22.23.

Også Laila Skogen reagerte da hun så prisene i Levanger omtrent samtidig: 21.42 for diesel og 22.31 for bensin.

- Det er vel på grunn av krigen. Glad jeg fylte dagen før, da det var rundt 17 kroner, forteller hun.

Dyrere mat, strøm og drivstoff

Krisen i Ukraina ligger bak hva kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K bekrefter er rekordpriser. Både innkjøpsprisen på diesel, bensin og biodrivstoff har økt, sier Hansen til E24.

Usikkerheten rundt Europas gassforsyning drar ifølge NHOs regiondirektør Tor Lien opp energiprisene både på kontinentet og i Norge. Han tror kraftprisene sør for Dovre vil holde seg høye lengre enn forventet.

Han understreker at landet ikke er tjent med utviklingen.

- Dyr olje er i seg selv bra for AS Norge på kort sikt, men vil redusere etterspørselen. Forbrukere merker de økte drivstoffprisene og økte fraktkostnader vil særlig ramme bedrifter i distriktene, sier Lien til MN24.

Det kan bety dyrere mat i butikken. Ettersom kjedene stort sett tar samme pris for varene sine over hele landet, kan også trondhjemmere merke dette. Kunder i storbyene bærer allerede noe av kostnadene med å få melk og brød ut i resten av landet.

Skaper bekymring

Torsdag formiddag koster et fat nordsjøolje over 105 dollar. Det skriver NTB, og presiserer at usikkerhet i forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina er bakgrunnen.

Om lag 25 prosent av Europas oljeimport kommer fra Russland. Norges største naboland er blant verdens største eksportører av olje og gass.

– Det skaper bekymring når et så betydningsfullt land som Russland kan få problemer med leveransene, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til NRK.

Uvirkelig

Ikke siden 2014 har oljeprisen vært på dagens nivå. Bakgrunnen er få muligheter til å skru opp oljeproduksjonen mye på kort tid, skriver NTB.

Regjeringen må ta grep for å hindre alt for høye drivstoffpriser, kommenterer finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet.

– Det er helt uvirkelig at vi allerede har kommet dit. Vi så jo at prisene begynte å stige i fjor høst til over 20 kroner literen, men nå er det jo mange faktorer som spiller inn, sier Limi.