– Det har vært et godt forhandlingsklima, men vi klarte ikke bli enige om videre utvikling av Handelsoverenskomsten, som er en svært viktig avtale for oss i HK Norge, sier forbundsleder Christopher Beckham etter bruddet.

Forbundet opplyser i en pressemelding at bruddet kommer som følge av at forhandlingsutvalget ikke kan akseptere totaliteten.

I dette hovedoppgjøret har HK Norge blant annet vært opptatt av å sikre medlemmene rett til kompetanseheving.

– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å finne gode løsninger for arbeidstid og lønn, men vi ser at vi trenger hjelp fra Riksmekleren for å komme i mål, fortsetter Beckham.

NHO Service og Handel organiserer 1.800 virksomheter med 25.000 ansatte, fordelt på hele bredden av norsk varehandel.

– Vi strakte oss langt for å imøtekomme arbeidstakersidens krav, og er skuffet over at HK Norge velger å bryte forhandlingene, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i en pressemelding.

Dato for når partene skal møtes hos Riksmekleren er ennå ikke satt.