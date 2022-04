Semlitsch har ledet konsernet siden august 2019. Hans etterfølger Nils K. Selte tiltrer i stillingen umiddelbart.

Selte har siden 2001 vært ansatt i Stein Erik Hagens familieselskap Canica, både som finansdirektør og administrerende direktør. Han har vært medlem av Orklas styre siden 2014.

– Vi går nå inn i en fase hvor det kreves en ny form for ledelse. Orklas styre har sammen med Semlitsch blitt enige om at det beste for Orkla er at det blir et lederskifte, sier styreleder Stein Erik Hagen i en pressemelding.

Skulle gjerne fortsatt

Til Dagens Næringsliv sier Semlitsch, som før han begynte i Orkla, arbeidet seks år som toppsjef i Elkjøp, at selskapet har levert sterke resultater gjennom hele pandemien. Han legger til at det er bedriftens styres naturlige rett å velge konsernsjef ut fra sine planer og målsettinger.

– Jeg skulle gjerne ha fortsatt videre som konsernsjef, men ønsker Orkla alt det beste i et selskap som har store muligheter for ytterligere lønnsom, organisk vekst og gode strukturelle grep, sier han til avisen.

Konserndirektør for kommunikasjon og bedriftsforhold Håkon Mageli i Orkla bekrefter overfor Nettavisen at Semlitsch først får seks måneder med vanlig lønn, før han får etterlønn i ett år – det samme som han i dag har i årslønn.

12 millioner

Forutsatt at den faste årslønnen som Semlitsch hadde ved utgangen av 2021, er uendret, vil han få utbetalt over 12 millioner kroner etter at han går av som konsernsjef i Orkla, skriver avisen.

– Vi ønsker å etablere en mer verdiskapende struktur og kultur i konsernet med større selvstendighet og ansvar for de enkelte virksomhetene. Nils K. Selte kjenner Orkla godt. Han har lang erfaring i å lede store strukturelle endringer og utvikle porteføljeselskaper, sier Stein Erik Hagen.