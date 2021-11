Saken oppdateres...

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent, melder bransjeorganisasjonen Eiendom Norge i en pressemelding.

Trondheim har med det hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen (+ 0,2 prosent), Oslo (- 0,1 prosent) og Stavanger (- 1,1 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Trondheim steget med 10,3 prosent. Byen har en sterkere 12 måneders vekst enn i Bergen (+7,9 prosent), Stavanger (+6,5 prosent), og Oslo (+5,5 prosent), melder Eiendom Norge videre.

Over 5000 boliger solgt

Det ble i oktober solgt 437 boliger i Trondheim. Det er 13,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020. Hittil i år er det solgt 5119 boliger. Det er 3,7 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

I oktober er det dessuten blitt lagt ut 451 boliger for salg i Trondheim, opplyser Eiendom Norge. Det er 1,5 prosent færre sammenliknet med tilsvarende måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 5164 boliger for salg. Det er 2,4 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Raskere salgstid

Gjennomsnittlig salgstid for boliger sist måned i Trondheim var 24 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 33 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3 500 000 kroner.