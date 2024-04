I en epost til NTB opplyser Temu at de kun sender ut et produkt til forbruker når det er lagt inn en bestilling, noe de mener reduserer risikoen for overproduksjon og overflødig varelager betydelig.

– I tillegg eliminerer vår måte å sende direkte fra produsent til forbruker mange unødvendige steg i forsyningskjeden som vanligvis øker utslippene, sier Michael Falk i Agera PR, Temus nordiske PR-byrå.

Dermed slår de tilbake mot kritikken fra klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap), som i MinMote gikk hardt ut mot tjenesten.

– Kjøp klær fra et annet sted

– Hvis det bare handler om at man skal ha mer, bytte ut ofte og at garderoben skal vokse uten en nødvendigvis god begrunnelse, så vil jo jeg si: Kjøp klær fra et annet sted, sa Eriksen.

Han mener vi må kjøpe mindre og velge bedre kvalitet for å få ned miljøfotavtrykket fra tekstiler.

Temu har fått sterk kritikk for manglende miljø- og bærekraftsfokus og blir også anklaget for kopierte produkter. SV har foreslått at det skal innføres nye regler for å gjøre det mindre attraktivt å kjøpe klær på billige nettbutikker som Temu og Wish.

Til magasinet sier Falk at Temu, i motsetning til faste fashion-bedrifter, ikke har sine egne merkevarer og heller ikke produserer klærne selv – eller bestiller produksjonen av dem.

Kan bli blokkert fra plattformen

Det har også kommet kritikk, blant annet i teknologinettstedet Tek.no , om at det blir solgt kopierte produkter via nettsiden.

Falk sier meldinger om avvik vedrørende for eksempel rettigheter, umiddelbart blir undersøkt og iverksatt passende tiltak.

– Det kan handle om å fjerne produkter til avsluttende leverandørkontoer. Avhengig av alvorlighetsgraden av bruddet, kan tradere bli permanent blokkert fra plattformen vår. Når de avsluttes, vil deres produkter for salg også bli fjernet fra Temu, opplyser Falk.