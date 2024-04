Hos mange av dem har prisene steget betydelig mer enn inflasjonen, viser en analyse fra prissammenligningstjenesten Prisjakt, som eies av Schibsted.

Den nye undersøkelsen har analysert prisveksten på mer enn fem millioner tilbud fordelt på over 1200 varekategorier fra februar i fjor til februar i år. Analysen avdekker at over halvparten av de 1200 kategoriene har økt mer i pris enn den generelle inflasjonen på 4.6 prosent i samme tidsrom.

– Mange forbrukere klør seg nok i hodet over at priser kan øke mye mer enn inflasjonen. Her snakker vi om enkelte økninger på opptil flere tusen kroner, ofte flere hundre prosent, i ett år der praktisk talt alle vitale husholdningsutgifter også stiger i takt med økt rente og den generelle prisstigningen, sier daglig leder Christoffer Reina i Prisjakt i en pressemelding.

Flere forklaringer

Øverst på listen over netthandelens mest populære varekategorier med størst prisøkning, er smartklokker og jakker, der prisene har økt med henholdsvis 35, 5 og 26, 5 prosent på ett år, i følge Prisjakt. Også hansker og votter, samt sexleketøy, har en økning på mer enn 20 prosent i pris.

– Forklaringen på de kraftige prisøkningene i mange kategorier er kompleks og sammensatt. Mye handler om utvikling av teknologi, og her påvirkes prisene av faktorer som innovasjon, lansering av flere premium-modeller, økte fraktkostnader, lav kronekurs, økt etterspørsel. Alt dette kommer oppå den generelle prisveksten, forklarer Reina.