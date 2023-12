– Vi setter skattetrekket etter hva vi forventer at du skal ha av formue, inntekter og fradrag. Dette regnes ut fra tidligere skatteoppgjør, anslag på lønnsvekst og renteutvikling. Men Skatteetaten vet ikke alt om deg, og andre forhold kan også påvirke økonomien din. Det er viktig at du selv sjekker at opplysningene stemmer og legger inn riktige tall, slik at skattetrekket blir så riktig som mulig, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Rentene økte kraftig i 2023, og Skatteetaten tar hensyn til denne økningen i skattekortet for 2024. Dette er gjennomsnittstall som ikke nødvendigvis blir helt presise for den enkelte, derfor er det ekstra viktig i år å sjekke skattekortet.

– Sjekk at lån og renter på gjeld i skattekortet stemmer med det du forventer å betale i løpet av 2024. Det samme gjelder renteinntekter. Renter på lån og sparing påvirker skatten, sier skattedirektøren.

Etaten oppfordrer også til en kontroll minst én gang til i løpet av året og gjøre eventuelle justeringer i skattekortet om nødvendig. Feil opplysninger kan enten føre til at du betaler for mye i skatt, eller må betale restskatt.