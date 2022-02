– Bostøtten når ikke fram til alle som sliter med høye strømregninger. Det betyr at noen må få økt sosialhjelp, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

For å dekke opp for de ekstra sosialhjelpsutgiftene kommunene har hatt til dette formålet, har Stortinget derfor økt rammetilskuddet til kommunene med 300 millioner kroner i år.

Tabellen nedenfor viser hvor mye de trønderske kommunene får. Trøndelag får til sammen 22 459 000 kroner.

Kommune Innbygger per 1. juli 2021 Kompensasjon (1000 kr) (Kr. per innbygger) 5001 Trondheim 207 406 10 969 53 5006 Steinkjer 24 095 1 182 49 5007 Namsos 15 048 707 47 5014 Frøya 5 225 246 47 5020 Osen 920 35 38 5021 Oppdal 7 022 295 42 5022 Rennebu 2 447 105 43 5025 Røros 5 571 245 44 5026 Holtålen 1 967 70 36 5027 Midtre Gauldal 6 221 240 39 5028 Melhus 17 031 712 42 5029 Skaun 8 337 314 38 5031 Malvik 14 321 588 41 5032 Selbu 4 070 162 40 5033 Tydal 768 26 34 5034 Meråker 2 408 124 51 5035 Stjørdal 24 277 1 120 46 5036 Frosta 2 622 105 40 5037 Levanger 20 103 879 44 5038 Verdal 15 036 709 47 5041 Snåsa 2 030 79 39 5042 Lierne 1 327 49 37 5043 Røyrvik 449 12 27 5044 Namsskogan 832 35 42 5045 Grong 2 330 111 48 5046 Høylandet 1 205 40 33 5047 Overhalla 3 864 139 36 5049 Flatanger 1 105 42 38 5052 Leka 562 21 37 5053 Inderøy 6 784 249 37 5054 Indre Fosen 9 924 404 41 5055 Heim 5 925 242 41 5056 Hitra 5 139 260 51 5057 Ørland 10 324 450 44 5058 Åfjord 4 245 159 37 5059 Orkland 18 352 850 46 5060 Nærøysund 9 701 419 43 5061 Rindal 1 991 65 33 Trøndelag 470 984 22 459 48

Kommunene har plikt til å vurdere sosialhjelp til personer som ikke selv kan sørge for inntekt til livsopphold.

I desember i fjor ble bostøtten utvidet slik at flere kunne få hjelp med å betale høye strømregninger. Nå har statsråden åpnet for at de som ikke søkte om bostøtte i desember, likevel kan søke og få søknaden behandlet i ettertid. De som får bostøtte, får også ekstrautbetalinger som strømhjelp i vinter.

Utbetalingene i februar og mars er økt fra 1500 til 2500 kroner per husstand.