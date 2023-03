Børsen stuper og markedene skjelver: – Tror ikke det får konsekvenser for lommeboka

Uroen i markedet gjorde for at Oslo Børs stupte neste 3,5 prosent onsdag, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror ikke uroen får store konsekvenser for lommebøkene til nordmenn.