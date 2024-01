– Over hele Norge vil husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk av strøm i disse dager få strømregninger for desember som er 10–20 prosent høyere enn den de fikk i november. Økningen skyldes at temperaturene falt, og det gjorde at folk brukte mer strøm til oppvarming, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

Fornybar Norges strømprisindeks for desember viser at kunder i Nord-Norge (NO4) hadde den laveste strømregningen i desember med 2380 kroner i snitt.

Mest betalte kundene på Østlandet (NO1), der strømregningen i snitt var på 2849 kroner.

For de andre delene av landet var regningen som følger:

* Midtre del av Vestlandet (NO5): 2783 kroner

* Sørlandet og Sørvestlandet (NO2): 2761 kroner

* Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3): 2694 kroner

Prisindeksen beregner den faktiske strømregningen, inkludert strømstøtte, nettleie og avgifter. Den tar også høyde for forskjellige priser og forskjellig forbruk i de ulike delene av landet.

Mellom 400 og 531 kroner i strømstøtte

Nord-Norge hadde høyest strømforbruk med 2424 kWh i snitt i desember, men likevel altså den laveste regningen. Lavest strømforbruk hadde nordre del av Vestlandet og Midt-Norge med 1743 kWh.

I desember kostet strømmen i Sør-Norge litt over 90 øre/kWh, mens i Midt-Norge var spotprisen rundt 80 øre/kWh og i Nord-Norge cirka 70 øre/kWh.

Strømstøtten var på mellom 400 kroner (NO3) og 531 kroner (NO1) i snitt. Ordningen dekker 90 prosent av strømprisen som overstiger 70 øre per kWh (uten moms).

Billigere strøm i Tyskland

I desember importerte Norge 600 GWh mer strøm fra Storbritannia, Danmark, Tyskland og Nederland enn det vi eksporterte til disse landene via kraftkablene, viser tall fra kraftbørsen Nord Pool.

Det er den høyeste nettoimporten vi har hatt fra disse landene siden mars 2019, ifølge Fornybar Norge.

– Uten denne importen kunne det iskalde været vi hadde forrige måned ført til en mye mer anstrengt kraftsituasjon med betydelig høyere strømpriser, sier Standal.

I desember var strømprisene i hele Sør-Norge i snitt høyere enn i Tyskland, Nederland og våre skandinaviske naboland.