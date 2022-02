Flere kvinner i næringslivet har i det siste skiftet navn til «Arne» på Linkedin. E24 har skrevet at det startet med at Anita Krohn Traaseth så NRK-serien «Lykkeland».

– Det er interessant å se og viktig at det er masse engasjement rundt dette over hele landet og i alle typer bransjer, sa Anita Krohn Traaseth, mangeårig næringslivsleder og forfatter, til avisen.

Fra Erna til Arne

Torsdag kastet partileder i Høyre, Erna Solberg, seg på trenden og endret navn til Arne Erna Solberg på Linkedin.

På egen side skriver den tidligere statsministeren at målet er å synliggjøre kjønnsulikhet.

– Jeg har midlertidig endret navnet mitt til Arne på Linkedin. Det har jeg gjort for å støtte Arne-aksjonen. Det har jeg gjort for å støtte Arne-aksjonen. Målet er å synliggjøre kjønnsulikhet i toppstillinger i Norge. Blant de 100 best betalte topplederne i Norge er det like mange «Arne» som det er kvinner, skriver Solberg, og legger til:

– I fremtiden håper jeg at det blir plass til flere kvinner uten at man må bytte navn til Arne, og at vi både i rekruttering til toppstillinger og andre stillinger blir flinkere til å se forbi kjønn, etnisitet og egne stereotypier.

Flere kvinner

Daglig leder i AksjeNorge, Kristin Skaug og Project Manager hos Aker Solutions, Hege Skram, er også blant dem som har kastet seg på og gjort det samme.

Flere har byttet navn til Arne på LinkedIn. Foto: Skjermdump

En artikkel publisert av SSB i mars 2021 viser at 37 prosent av alle ledere var kvinner i 2019. I 2008 var 68 prosent menn og 32 prosent kvinner.

Adresseavisen har tidligere skrevet om at ingen trønderske selskaper på børs har kvinne på topp - verken i ledelse eller styret.