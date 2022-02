– Problemet er frost i bakken og at det regner. Det er et værfenomen som gjør at det er helt umulig å bevege seg ute. Vi prøver å få driften til å gå, men det er ikke forsvarlig å ta av, sa kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor til VG rundt klokka 8 fredag morgen.

En drøy halvtime senere opplyste Avinor på Twitter at begge rullebanene var åpnet igjen for normal trafikk.

– Væromslag i morgentimene har ført til at Oslo lufthavn i en periode kun tok imot fly som landet. Begge rullebaner er nå åpne igjen, og vi jobber for fullt med å åpne helt opp. Passasjerer som rammes, bes følge med på informasjon fra flyselskapene, skrev Avinor.

Avinor opplyser at passasjerer må regne med forsinkelser utover dagen.

Obs! Avinor opplyste fredag formiddag at trafikken var mer normal.