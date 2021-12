– Scandic Norge har besluttet å trekke tilbake permitteringsvarslene som ble sendt ut i midten av desember, sier Scandic-sjef Asle Prestegard.

Han legger til at det er viktig at støtteordningene nå varer så lenge som restriksjonene fortsetter. Scandic varslet tidligere i desember at minst 500 ansatte ville få permitteringsvarsel.

Når Scandic nå går inn for lønnsstøtte i stedet for permitteringer, er det også for å verne om den kompetansen og kunnskapen de ansatte besitter, ifølge Prestegard.

– De ansatte er vår aller viktigste ressurs, sier han.

– Det er også viktig for oss å være sterke når markedene kommer tilbake og etterspørselen tar seg opp igjen.

Bedre ordning

Thon Hotels hadde planlagt å permittere rundt 1.000 ansatte, men holdt igjen permitteringsvarslene i håp om at en løsning skulle komme på plass, forteller konserndirektør Morten Thorvaldsen.

Og det har nå skjedd, etter at SV og regjeringspartiene mandag ble enige om å øke maksbeløpet for lønnsstøtte fra 30.000 til 40.000 kroner i måneden per ansatt.

Dette gjør at ordningen treffer mye bedre, ifølge Thorvaldsen.

– Så nå greier vi å holde våre 1.000 mennesker i arbeid, og det er vi glade for, sier han til NTB.

Da regjeringen la fram sitt opprinnelige forslag til lønnsstøtteordning fredag, var hotellkjedene tydelige på at ordningen var for svak til å forhindre massepermitteringer.

Dekker bare en tredel

Ifølge Nordic Choice Hotels, som er eid av Petter Stordalen, dekker den nye lønnsstøtteordningen likevel bare 35 prosent av lønnskostnadene for hotellkjedens fast ansatte.

– Så jeg vil ikke gi regjeringen æren for at de ansatte slipper å feire jul med klump i magen, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels i en pressemelding.

Konsernet vil selv ta størstedelen av regningen for å holde de ansatte i jobb, fastslår han. Men hotellkjeden dropper permitteringene likevel.

– Vi velger å ta menneskelige hensyn foran økonomiske. Jeg vil likevel understreke at selv om dette er den eneste ordningen vi kan bruke, er den en skuffelse når tapene vi nå må ta, kommer fordi vi er ilagt næringsforbud, sier Silseth.

Mange permittert i flere runder

Nordic Choice Hotels har rundt 5.000 ansatte i Norge. Mange har vært permittert i flere runder og gjerne langvarig.

Tilbakemeldingen fra hotellene har vært tydelig på at man mister mer kompetanse ved ny permittering og at de ansatte er på bristepunktet, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

– Jeg er utrolig glad for at ledelsen har hatt is i magen og unngått å sende ut permitteringsvarsler, og enormt lettet for at vi slipper å gå inn i en ny nedbemanning rett før jul, sier konserntillitsvalgt Merethe Sutton.

Nordic Choice Hotels har tidligere fått utbetalt millionstøtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet, men er nå avskåret fra dette, har Silseth tidligere opplyst til NTB.

Stort omsetningsfall

Thorvaldsen opplyser at Thon Hotels har opplevd et omsetningsfall på 50 til 60 prosent på grunn av den siste runden med smitteverntiltak.

Det skyldes avbestilte julebord, men også enkeltstående avbestillinger og avbestilte kurs, konferanser og møter.

– Derfor er det gledelig med en god lønnskompensasjonsordning, sier konserndirektøren.

Nå håper han at regjeringen også raskt vil vurdere å trekke tilbake det nasjonale skjenkeforbudet, slik at barer og restauranter får mulighet til å åpne igjen.