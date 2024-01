– For oss var det et sterkt ønske om å få med Adresseavisen som en offisiell samarbeidspartner for Ski-VM Trondheim 2025. Vi forventer å trekke publikum både fra inn- og utland, men de fleste vi håper å engasjere bor her i trondheimsregionen. De når vi definitivt best gjennom Adressas mange flater, sier Haakon Jensen, markedssjef i Ski-VM Trondheim 2025, i en pressemelding.

Samarbeidet innebærer at VM-organisasjonen vil kunne disponere annonseflater i avisa i forkant av og under mesterskapet. Adresseavisen vil i tillegg gå inn som generalsponsor i Spor, den regionale møteplassen som er opprettet rundt VM på ski.

Ski-VM Trondheim 2025 forventes å bli det største idrettsarrangementet i Norge på ti år.

Skal skape folkefest

- Det er viktig for oss å engasjere oss i et så viktig regionalt arrangement som dette. Vi har stor tro på at vi sammen skal være med å skape et stort engasjement og bidra til en folkefest i Granåsen under VM, sier Pål Munkvold, markedsdirektør i Adresseavisen.

Den siste måneden har flere sponsorer gått inn på VM-laget, der både Swix, SJ Nord, Norengros, Scandic Hotels og BRP Norway alle har signert samarbeidsavtaler nylig, opplyser VM-arrangøren.

