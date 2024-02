For Egon Fredrikstad gjelder det en reklame hvor bamsen Bjørnis kommer med en haug med pizzaer i en barnebursdag for å dele dem ut, skriver Dagbladets Børsen.

– Bruken av barn og Bjørnis i markedsføringskampanjen, samt den konkrete utdelingen av pizza i en barnehage, er samlet sett i strid med MFUs retningslinjer, skriver MFU i sitt vedtak.

Egon Sarpsborg får refs for å ha brukt en nisse som deler ut godteri i en annen reklame.

Egon Fredrikstad avviser å ha opptrådt kritikkverdig. De mener reklamen deres med bamsen Bjørnis, samt publiseringen på Facebook, ikke rammes av markedsføringslovens bestemmelser om beskyttelse av barn. Egon Sarpsborg mente ikke at nisse-reklamen på Facebook var uheldig markedsføring mot barn. De argumenterte for at innlegget var publisert på Facebook, og at det dermed var «ment for eldre brukere».