Andelen barnefamilier som ikke klarer å betale for livsopphold som mat, varme og klær, har økt fra 9 til 13 prosent siden august i fjor, skriver Frelsesarmeen i en pressemelding.

Organisasjonen begynte med målingene i august i fjor, og de gjøres hvert kvartal. 48 prosent av befolkningen og hele 63 prosent av barnefamiliene svarer nå at økonomien er blitt verre siste halvår.

Andelen barnefamilier som har benyttet seg av matutdeling, har økt fra 1 til 3 prosent, og 6 prosent sier de vurderer å gjøre det.

Rundt 25 prosent av barnefamiliene har fått regninger de ikke har klart å betale i tide, mens 18 prosent har bedt om pengehjelp fra venner og familie.

– Det er alvorlig at så mange fortsatt har økonomiske problemer, og det er brutalt å se hvordan det rammer barn. Vi er også bekymret for hvordan bortfallet av den midlertidige økte støtten til bolig og strøm i april vil slå ut for barnefamiliene, sier assisterende sosialsjef Elin Herikstad i Frelsesarmeen.

23 prosent av befolkningen og 29 prosent av barnefamiliene tror økonomien blir litt eller betydelig forverret det neste halvåret.