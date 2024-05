I dag finnes det ingen sentral oversikt som viser ladepriser i sanntid. Det er også svært varierende om den enkelte ladestasjon opplyser ladepris.

Det kan det nå bli en endring på, skriver Bergens Tidende.

Konkurransetilsynet er positivt innstilt og håper dette kan føre til økt konkurranse og lavere priser for forbrukerne.

– Vi ønsker at forbrukerne skal få bedre tilgang til informasjon. Dersom de bruker denne informasjonen før de lader, kan det ha positiv effekt, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn.

I en undersøkelse fra Elbilforeningen opplyser 74 prosent av de spurte at de sliter med å finne ut hva selve ladingen koster før de starter. Det mener foreningen viser at det er behov for nye regler.

– Vi har jobbet lenge for dette. Systemet må bli enklere og mer forbrukervennlig, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Den nye regelen skal etter planen innføres fra 1. januar 2025.