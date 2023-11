Nordmenn ble for første gang introdusert for Black Friday i 2010. Da brukte et kjøpesenter rett utenfor Oslo begrepet i annonseringen av sterkt nedsatte priser på den siste fredagen i november. Noen få år senere ble Black Week lansert, men nå mener Heir i følge Vipps selv at begge begrepene har gått ut på dato.

– Black Friday var riktignok den dagen som nordmenn handlet mest på nett i november i fjor, akkurat som Black Week var den travleste november-uken. Samtidig så vi en markant utjevning av nettkjøp gjennom måneden. Tidlig i november i år begynte enkelte butikker å bruke begreper som «Black Weeks» og «Black Friday-priser» i sin annonsering. Det kan tyde på at vi neste år vil snakke om Black Month, sier Heir i en pressemelding fra Vipps.

Årets Black Friday er altså på 24. november. Heir tror at både den, Black Week og Black Month vil preges av prisbevisste netthandlere.

Trange tider

– Trange økonomiske tider vil bidra til at enda flere nordmenn sammenligner nettilbud. Det gir deg en økt trygghet om at du får mest ut av hver krone. Dermed kan fysisk handel få en dupp i november og videre ut i desember, sier Heir.

Hvis man sammenlignet Vipps-tallene for hvor mye vi handlet varer og tjenester for i årets ti første måneder med samme periode i fjor, er det enkelte kategorier som utmerker seg. Møbel og innredning, og apotek og kosmetikk vokser begge med 40 prosent, mens klær, sko og tilbehør vokser med 30 prosent. Med en så kraftig vekst frem til og med oktober, mener Heir av veksten trolig vil fortsette gjennom november.

– Blant kategoriene med lavest vekst finner vi elektronikk og hvitevarer, med en økning i kjøpesum med Vipps-betalinger på kun 17 prosent. Dette er utvilsomt en bra vekst, målt mot markedet. I Vipps-sammenheng er veksten imidlertid langt lavere enn da kategorien opplevde en historisk oppgang i korona-årene. Det blir spennende å se om tilbudene fra de store elektro-aktørene vil få ytterligere fart på denne kategorien i dagene fremover, sier Heir.