Både profesjonelle kontakter og Lier-Hansens kone skal ha vært med på turene, ifølge næringslivsavisa E24.

– Det var tydelig at han var der som direktør i Norsk Industri, og det var de som tok regningen. På fakturaen står det Norsk Industri ved Lier-Hansen, sier Gunnar Einang, eier av Einang Gård, til E24.

Einang Gård ligger ved Stjørdalselva, med tilgang til populære strekninger for laksefiske. Ukesoppholdet med fiske, som Norsk Industri skal ha betalt for, skal ha kostet 50 000 kroner for ei gruppe, ifølge E24. Gårdseieren sier til E24 at Norsk Industri var fast kunde hos dem i juni flere somre på rad.

Norsk industri og tidligere direktør Stein Lier-Hansen er kommet i søkelyset etter at Lier-Hansens representasjonsturer er blitt kjent. I følge E24 skal han ha brukt over 10 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» i forbindelse med jakt og fiske mellom 2015 og 2023.

Hadde med gjester

Einang sier til E24 at Lier-Hansen hadde med seg tre til fire personer av gangen på laksefisket. Gjestene var ifølge Einang som oftest utenlandske jobbforbindelser, som både fisket og hadde møter med Lier-Hansen.

Lier-Hansens kone var også med og sto for mye av matlagingen, forteller Einang. Han sier videre til E24 at Lier-Hansen også fisket noen dager i elva på egen regning i flere år, i forkant av opphold betalt av Norsk Industri.

Gårdseieren betegner ham som en «venn av familien».

– Han har ikke bare gjort en jobb for sine medlemsbedrifter, men også en veldig viktig jobb for naturvern i Norge, sier Einang.

Vil ikke kommentere

Stein Lier-Hansens advokat, Stian Berger Røsland, ønsker ikke å kommentere opplysningene i E24-artikkelen. Lier-Hansen har tidligere avvist at han har gjort noe galt. Lier-Hansen er siden nyttår ansatt som spesialrådgiver i miljøorganisasjonen Bellona.

Styreleder i Norsk Industri, Ståle Kyllingstad, skriver i en epost til E24:

– Nå er det satt i gang en ny utvidet undersøkelse som må få gå sin gang. Vi ønsker ikke å kommentere forhold som undersøkes underveis i arbeidet.

Ba om rapport

Norsk Industri meldte nylig at de har bedt konsulentselskapet PWC om en utvidet undersøkelse av hva som skal ha skjedd da Norsk Industri og den tidligere direktøren brukte 10,7 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» med jakt og fiske fra 2015 til 2023.

Mandag varslet Norsk Industri imidlertid at de stanser sine undersøkelser av Stein Lier-Hansens bruk av organisasjonens representasjonsmidler, i påvente av hva Økokrim foretar seg i saken.

Finanstilsynet åpner samtidig tilsyn mot PWCs undersøkelser av Stein Lier-Hansens representasjonsutgifter, etter kritikk om mulig dobbeltrolle, meldte NTB mandag. PWC har vært Norsk Industris revisor siden 2016.