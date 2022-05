2021 ble et langt bedre år for selskapet Brand Assist AS, som står bak merkevaren Northug og som er delvis eid av skistjernen selv.

Brand Assist omsatte for 31,5 millioner kroner i 2021, en økning på over 60 prosent fra 2020. Overskuddet ble på 1,2 millioner kroner - en forbedring på mer enn seks millioner fra 2020, melder selskapet selv i en pressemelding.

Sportsbriller driver fremdeles mye av salget, men kleskolleksjonen blir stadig viktigere, melder Brand Assist. - De gode resultatene er et resultat av at vi har jobbet smart, og på at vi begynner å treffe bra i mellomsegmentet i kategoriene vi opererer i. Det krever både tid og ressurser å bygge merkevare, men føler nå at vi får betalt for investeringene, sier daglig leder i Brand Assist, Jon Inge Gullikstad, i pressemeldingen.

Pandemi Gullikstad peker videre på at mer enn to år med pandemi har gjort såkalt aktiv livsstil viktigere for nordmenn. Samtidig er det økte frakt- og råvarepriser i hele verden, noe også Brand Assist merker. - I dagens omskiftelige situasjon i verden er det selvsagt noe usikkerhet knyttet til hvordan ting vil utvikle seg. Vi mener uansett at vi nå har en godt posisjonert merkevare, og at vi som selskap er godt rustet til å håndtere eventuelle uforutsette forhold, sier Gullikstad.

Viktig i utviklingen Brand Assist eies av Jon Inge Gullikstad, Frank Solli og Petter Northug. Sistnevnte eier ifølge informasjonstjenesten proff.no, 44 prosent av Brand Assist gjennom sitt selskap Petter Northug Holding AS. Petter Northug har helt siden starten vært med i utviklingen av produkter og merkevare, og han har de siste årene etter endt karriere, hatt en stadig mer aktiv rolle i selskapet. - Å bygge merkevare er et langsiktig prosjekt. Vi har et solid team med bred og kompletterende kompetanse. Det gir oss alle forutsetninger for videre vekst. For egen del har jeg selvsagt med meg erfaringen som toppidrettsutøver, og har ganske klare meninger om eksempelvis funksjon og tekniske løsninger. Og selvsagt også merkevaren, sier Northug selv i samme pressemelding.