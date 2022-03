Fra mars 2020 til februar 2022 har Nav Trøndelag registrert 66 700 om dagpenger i Trøndelag. Det skriver de i en pressemelding.

I samme periode opplevde hele 31 000 trøndere å bli permittert.

Rekordlav ledighet

Nå har dette omsider snudd. Fra å ledighet på 13,5 prosent i mars og april i 2020, var det nå i februar 2022 en ledighet på 3,5 prosent.

– I et arbeidsmarkedsperspektiv kan vi si at pandemien er over, og at det er et nytt utfordringsbilde som står foran oss. Nå handler det om å skaffe kvalifisert kompetanse for å dekke arbeidslivets behov nå og i framtiden, sier direktør i Nav Trøndelag, Torbjørn Aas.

Andelen helt ledige har aldri vært så lav som i februar 2022, skriver Nav Trøndelag videre. Nå gjelder dette kun 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg ble rekordmange jobber lyst ut i 2021 – totalt 50 013 stillinger, noe som er 22 500 flere enn i 2019.

Uvanlig sykefravær

Også sykefraværet har vært utenom det normale i de to foregående årene. Blant annet har sykefraværet på grunn av luftveissykdommer vært langt høyere enn normalt, ifølge Nav.

– Tallet på sykemeldinger har holdt seg høyt siden før jul, og vi regner med at det også vil være høyere enn vanlig ut første kvartal i år, muligens enda lenger, sier Aas.