– Selv om norske husholdninger fortsatt tar opp mer gjeld, fortsatte gjeldsveksten å falle i mars. Husholdningene har over tid redusert etterspørselen etter kreditt i takt med økte renter, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en pressemelding.

Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld er på det laveste siden 1995. Sesongjustert var husholdningenes gjeld 4320 milliarder kroner ved utgangen av mars.

– Det kan se ut til at det skjedde et skift i husholdningenes appetitt på gjeld fra om lag mars 2023, og sesongjustert månedsvekst har ligget på et lavere nivå det siste året. Det er sannsynlig at tolvmånedersveksten vil holde seg om lag på dette nivået i den nærmeste perioden.

De siste månedene har den sesongjusterte månedsveksten vist tendens til å øke, mens tolvmånedersveksten ser ut til å ha stabilisert seg etter en kraftig nedgang, ifølge SSB.

De påpeker at dette kan tyde på at de ikke-finansielle foretakene allerede har stabilisert gjeldsopptaket og kan ha noe høyere etterspørsel etter kreditt i periodene framover.

– Høy styringsrente har gitt kontinuerlig synkende gjeldsvekst for husholdningene. For de ikke-finansielle foretakene har forventninger om at renten vil falle på sikt, gjort at de allerede har økt gjeldsopptaket noe de siste månedene, sier SSB-seniorrådgiver Jimmy Wong.