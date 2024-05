Litt mer enn ett døgn inn i streiken har det ennå ikke vært dialog, melder TV 2.

– Det er ikke naturlig å ta kontakt så raskt med partene, men det vil nok ikke gå veldig lang tid, sier Ruland til kanalen.

Fredag morgen ble det klart at Unio og Akademikerne ikke ble enige med staten i årets lønnsoppgjør. I første omgang gikk 1251 medlemmer ut i streik. Politiet og flere offentlige etater er berørt. Det samme blir avviklingen av eksamen ved flere høyskoler og universiteter.

Ruland sier han akter å holde den første kontakten uformell og helt fortrolig.

– Jeg kommer nok ikke til å bekrefte noe når jeg har hatt kontakt heller, sier han.

Ifølge TV 2 forbereder Unio en opptrapping av streiken førstkommende mandag. Da økes uttaket med 1594 medlemmer.

Unios leder for streikeberedskapen, Ørjan Hjortland, forteller til kanalen at flere politidistrikt har sendt inn søknader om dispensasjon fra streiken, blant annet for personer som arbeidsgiver mener er essensielle for å opprettholde sikkerheten.

– Vi behandler søknadene fortløpende. Det er søknader vi har gitt avslag på, men det er en god dialog med arbeidsgiver og vi opplever ikke at det har vært noen problematiske saker så langt, sier Hjortland.