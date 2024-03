– Selv om skiltene er på, er det ulovlig å kjøre med et avregistrert kjøretøy, sier kontorsjef i Tonje Sundland Mogensen Statens vegvesen.

De minner også om at man bør sjekke at man har riktig førerkort, øve før man legger ut på langturer, passe på vekta, og sjekke teknisk tilstand på kjøretøyer som har stått lagret over vinteren.