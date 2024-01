Det bekrefter arrangøren selv torsdag. Samtidig er det også klart at Uno-X får en invitasjon til det franske rittet Criterium de Dauphine, som hvert år brukes som oppkjøring til Tour de France.

– En ting er å klare det én gang. Å klare det én gang til er starten på noe stort. Det er en bekreftelse på at det vi gjør ikke er en døgnflue, men noe robust og anerkjent, sier teamsjef Jens Haugland til NTB.

Uno-X skrev sykkelhistorie da laget i fjor ble tidenes første norske på start i sykkelfesten i Frankrike. Nå gjentar opplevelsen seg.

Det er Tour de France-sjef Christian Prudhomme som står for utdelingen av plassene til verdens mest prestisjetunge sykkelritt. Uno-X var avhengig av å få det ene av to ettertraktede wildcards.

Uno-X-ledelsen har vært relativt trygge på at Tour de France-drømmen enda en gang skulle materalisere seg i deltakelse. Det har sammenheng med sterke resultater i 2023-debuten, samt at rytterstallen er forsterket med flere nye sterke navn foran 2024-sesongen.

– Jeg var ganske rolig etter å ha vært i Paris i november og desember, men samtidig synes jeg det tok veldig lang tid før bekreftelsen kom. Hadde du spurt meg hva jeg har gjort i dag, hadde svaret vært at jeg har sittet og trykket oppdatér på X, smiler Haugland.

Enorm eksponering

Ni ganger var Uno-X-rytterne inne topp ti på en etappe i fjorårets utgave av rittet. Det ble lagt merke til.

Foran inneværende sesong er i tillegg fremtredende navn som Magnus Cort og Andreas Leknessund hentet inn for å gjøre det norske laget enda mer slagkraftig. Det ga ytterligere gode kort på hånda i kampen om Tour-plass.

Fra før er Alexander Kristoff i folden.

– Vi gleder oss til å bidra til en ny gigantisk sykkelfest i juni og juli, og denne gangen skal vi være enda bedre forberedt. Det hadde vært stort å ta med en etappeseier hjem, sier teamsjef Haugland.

Den tre uker lange touren når ut til om lag 190 land og følges av nærmere 150 millioner mennesker. Det gir en enorm eksponeringsverdi for de deltakende lagene.

Torsdag kom samtisig beskjeden om at Uno-X ikke får plass i årets utgave av prestisjetunge Paeris-Nice. Teamsjefen sier han ikke er skuffet over det.

– Nei, ikke veldig. Vi kan ikke vente at vi får med oss alt. Det er andre sterke proteam som vi konkurrerer med. Vi får sykle Dauphine og Tour de France, og da skal vi være fornøyd, sier Haugland.

Ingen Champs-Élysées

Det norske sykkellaget eies og drives av Uno-X Mobility, som er et forretningsområde i Reitan Retail.

– Dette er en ny stolt dag i Uno-X Mobility sin historie, både som selskap og som sykkellag. Det var magisk å være i Frankrike sammen med ansatte og laget vårt i fjor sommer, og nå ser jeg frem til en spennende oppkjøring til det som blir sommerens store høydepunkt, sier administrerende direktør Ole Robert Reitan.

Årets utgave av Touren starter i Firenze i Italia 29. juni. Etter fire etapper på italiensk jord, forflytter rytterne seg inn i Frankrike.

Nytt av året er det at den tradisjonsrike avslutningen på Champs-Élysées i Paris er borte. Den droppes som følge av at den franske hovedstaden er arrangør for sommer-OL i samme tidsrom.

I stedet avsluttes 2024-utgaven av Tour de France i Nice ved Middelhavets bredd. Den avsluttende etappen er i tillegg en individuell tempo, hvilket betyr at seierskampen trolig vil vare helt inn i de siste kilometerne.

Det er ventet at startfeltet i årets Tour blir et av de sterkeste noen gang. Primoz Roglic (Bora-hansgrohe), Jonas Vingegaard (Visma Lease A Bike) og Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) er tre av flere stjerner som er ventet på start.

Vingegaard skal forsøke å vinne rittet sammenlagt for tredje året på rad.

Også kvinnelaget til Uno-X skal delta i sommerens Tour de France.