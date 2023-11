– Samferdselsdepartementet fastsetter at den grunnleggende strukturen i selskapet skal bestå, men at de finansielle rammebetingelsene må styrkes. Det verdsetter Avinor. Samtidig forventer vi at den økonomiske situasjonen vil være anstrengt de nærmeste årene, også med de tiltakene som nå skisseres av eier, sier konsernsjef Abraham Foss.

Totalt reiste 37,2 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i løpet av de ni første månedene i 2023. Det er en økning på 12,2 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2022. Antallet flybevegelser økte med 2,9 prosent. Innenlands flybevegelser gikk ned med 0,2 prosent, mens utenlandske flybevegelser økte med 14,3 prosent.

Likevel er ikke trafikken tilbake på nivået før koronapandemien.

Sammenlignet med de ni første månedene i 2019 er totalt antall passasjerer 10,1 prosent lavere i 2023. Flybevegelser ligger totalt 7 prosent under 2019 for tilsvarende periode.

– Dette indikerer en svakere inntektsutvikling enn tidligere antatt, samtidig med en kostnadsbase som ikke i like stor grad varierer med inntektene, underregulerte lufthavnavgifter, endrede rammevilkår i form av bortfall av taxfreekvoter, og at det har tilkommet nye oppgaver med tilhørende kostnader. Avinor har dermed signalisert behov for en realøkning i avgifter for fortsatt å ha bærekraftige finansielle rammebetingelser, skriver selskapet.