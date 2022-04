Meklingen starter i dag torsdag 28. april kl. 10.00. Hvis HK i Norge og Virke ikke blir enige innen fristens utløp midnatt natt til 30. april, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag 30. april, melder HK i en pressemelding.

Uttaket av streikende omfatter i tilfelle om lag 5000 HK-medlemmer fordelt på virksomheter over hele landet. HKs viktigste krav i disse forhandlingene er økt kjøpekraft, høyere tillegg for arbeid på kvelder etter klokka 21, lørdag kveld etter klokka 18 og hele søndag, og full lønn under sykdom. Arbridsgiverne i Virke er ikke enig i kravene.

– Jeg opplever at det ikke er vilje til å imøtekomme våre krav. Da har vi ikke noe mer her å gjøre, uttalte HKs forbundsleder Christopher Beckham etter bruddet i forhandlingene var et faktum.

Dette er virksomhetene som kan bli rammet av streik i HK region Midt-Norge:

Aasen & Five AS avd Handel

Asko Midt-Norge AS avd Trondheim

Byggmakker Handel AS avd Midtre Gauldal

Byggmakker Handel AS avd Steinkjer Privat

Byggmakker Handel AS avd Tiller

Coop Midt-Norge SA avd 100 Extra Moholt

Coop Midt-Norge SA avd 108 Extra Moan Levanger

Coop Midt-Norge SA avd 160 OBS Bygg Levanger

Coop Midt-Norge SA avd 162 OBS Bygg Steinkjer

Coop Midt-Norge SA avd 164 OBS Bygg Stjørdal

Coop Midt-Norge SA avd 165 Coop OBS Bygg Leangen

Coop Midt-Norge SA avd 240 Coop OBS Bygg City Syd

Coop Midt-Norge SA avd 261 OBS Steinkjer dagligvare

Coop Midt-Norge SA avd 97 Extra Tiller

Coop Midt-Norge SA avd OBS Lade Varehus

Coop Midt-Norge SA OBS City Syd Varehus

Coop Norge SA avd Regnskap Trondheim

Jeld-Wen Norge AS avd Trondheim

Jula Norge AS avd 601 Lade

NG Meny Midt-Norge AS Meny Lade

NG Meny Midt-Norge AS Meny Moholt