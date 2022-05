Dersom meklinga mellom KS og LO kommune ikke fører frem 23. mai, vil 864 medlemmer i Fagforbundet Trøndelag legge ned sitt arbeid fra arbeidsdagens start 24. mai.

Følgende virksomheter er berørt med gitt antall ansatte, melder Fagforbundet Trøndelag:

Indre Fosen kommune: 18

Levanger kommune: 40

Melhus kommune: 28

Namdal rehabilitering IKS: 5

Nærøysund kommune: 72

Stiklestad nasjonale kultursenter: 1

Stjørdal kommune: 62

Surnadal kommune: 1

Trondheim kommune: 408

Trøndelag fylkeskommune: 161

Verdal kommune: 44

Ørland kommune: 24

Frist 23. mai

– For Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut av årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lavere lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte, uttaler Arnt Sigurd Kjøglum, regionleder i Fagforbundet.