Proposisjonen for lønnsstøtteordningen vil bli presentert for Stortinget i januar. Finansministeren mener den vil gi trygghet for norske bedrifter.

Høyre-leder Erna Solberg tok i Stortinget til orde for at en proposisjon burde behandles innen tirsdag, men ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikke proposisjonen kommer før etter nyttår. Å lage en god ordning tar tid, sier Vedum.

– Og jeg er sikker på at et flertall i dette rommet vil ha en ordning som er så god som mulig, sa han fra talerstolen fredag kveld.

Både LO, NHO og Virke har bidratt til den nye lønnsstøtteordningen.

Bedrifter med et omsetningsfall på 20 prosent eller mer, kan få inntil 30.000 kroner per ansatt, med et tak per måned på 47 millioner kroner. Ordningen er avstemt med EØS-tilsynet Esa, for å sikre at den ikke er i strid med gjeldende avtaler, ifølge Vedum.