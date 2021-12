Nortura har stengt ned sine IT-systemer som følge av et dataangrep. Angrepet fører blant annet til redusert aktivitet ved fabrikker.

Ifølge VG arbeider selskapet for å få en fullstendig oversikt over situasjonen og omfanget, i tillegg til å legge planer for å håndtere konsekvensene.

– Nortura er utsatt for et dataangrep. Vi har derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner, heter det i en melding på Norturas nettsider datert tirsdag.

Resultatet er at aktiviteten ved flere av fabrikkene og ekspedisjoner er redusert inntil videre, opplyser kjøttgiganten, som vil komme tilbake med oppdatert informasjon.

Nortura er morselskapet i konsernet som ble til ved en fusjon mellom samvirkeforetakene Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge i 2006. Gilde og Prior er blant merkevarene som Nortura står bak.

Matprodusenten er til stede flere steder i Trøndelag. Blant annet har de Norges største slakteri for svin på Steinkjer og en slakte- og skjærefabrikk på Malvik.

(©NTB)