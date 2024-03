Hansen har lang erfaring fra blant annet mat- og reiselivsbransjene i Trøndelag. Hun har nylig jobbet som prosjektleder for Bocuse d'Or Europe, og dessuten som prosjektleder for European Region of Gastronomy Trondheim, melder Trondheim Tech Port i en pressemelding. Bocuse d’Or Europe går forøvrig av stabelen i Trondheim Spektrum i mars, som ett av svært mange arrangementer i Trondheim denne måneden.

Etter en periode med midlertidig ledelse hos Trondheim Tech Port, er det altså Hansen som tar over over for Karianne Tung, etter at sistnevnte ble medlem av Støre-regjeringen for noen måneder siden.

Trondheim Tech Port uttaler at Hansen vil «styrke Trondheim som Teknologihovedstaden» og at hun starter i jobben fra midten av mai. - Jeg gleder meg utrolig masse til å jobbe med den kompetanserike staben i Trondheim Tech Port, for å øke innovasjonskraften til det beste for alle medlemmer, samarbeidspartner og Teknologihovedstaden Trondheim. Jeg brenner for utviklingsarbeid, ledelse, samarbeid og nettverksbygging noe jeg tar med meg inn i rollen som daglig leder i foreningen, forteller May Britt Hansen i en pressemelding om ansettelsen.

Skape vekst

Tor Ulleberg, styreleder i Trondheim Tech Port, uttrykker stor glede over å ønske May Britt Hansen velkommen som en verdifull tilvekst til foreningen.

- May Britt har lang erfaring fra ledelse, prosjektledelse, utviklingsarbeid, salg og markedsføring. Hun har ledet og initiert aktiviteter opp mot mange ulike profesjoner og aktører for å skape vekst og utvikling for den enkelte aktør, by og region, nasjonalt og internasjonalt. Jeg gleder meg til å få May Britt som leder av Trondheim Tech Port og er helt sikker på at dette blir veldig bra både for medlemmene og de ansatte, sier Tor Ulleberg