– Nylig la vi fram historisk gode årsresultatet for 2023. Dette ønsker vi nå at skal komme kundene til gode, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt.

Landkreditt-konsernet hadde et overskudd på 318 millioner kroner etter skatt i 2023, med netto renteinntekter på 610 millioner kroner, melder E24.

– Økonomisk krevende tid

Banken forventer ingen endring i styringsrenten, men velger likevel å kutte i rentenivået.

– Det har vært, og er fortsatt, en økonomisk krevende tid både i landbruket og privathusholdningene, og vi vet at mange ønsker seg gode rentenyheter nå. Det er vi veldig glad for å kunne bringe.

Innskuddsrentene holdes på samme nivå.

Norges Bank skal torsdag komme med sin rentebeslutning. Det er ikke ventet et kutt i denne omgang, men Norges Bank har selv anslått at det kan komme et kutt mot slutten av året.

Fare for høy rente ut året

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier imidlertid at det kan hende renta vil holdes høy året ut.

– Det kan absolutt være fare for det. Det kan ta tid før inflasjonen går ned. Kronekursen kan også påvirke det. Den bestemmes fritt i markedet, og hvis det går bedre i Europa og USA kan kronekursen svekke seg fordi de andre valutaene styrkes, sier Knudsen til TV 2.

Han peker på uro i verden og oljeprisfall som årsaker som kan påvirke Norges Bank, og tror samtidig de ønsker å se hva andre land foretar seg.

– Norges Bank ønsker nok at de andre sentralbankene skal kutte først, og at vi kan komme litt i kjølvannet av det, sier Knudsen.