Det er en betent sak fra Asia, som nå kommer opp igjen, ved at NRK på radio tirsdag intervjuer ektemannen og sønnen til en kvinne som sitter fengslet i Kina for smugling av laks. Kvinnen skal ha smuglet norsk laks fra Vietnam til Kina for enorme summer. Den nå fengslede kvinnen er gift norsk, og var bosatt i Shanghai. Hun er tidligere bosatt i Bergen, hvor hennes norske ektemann og sønn fortsatt er.

Oppdrettsselskapet Salmar opplyste i 2018 at de etablerte et selskap i Singapore sammen med kvinnen som nå sitter fengslet i Kina, beskyldt for laksesmugling. Kina hadde tidligere innført strenge restriksjoner på import av norsk laks etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. Samtidig steg den norske eksporten til Vietnam kraftig.

I 2018 skrev både Adresseavisen og flere andre medier om hvordan en norsk-gift kvinne ble fengslet i Kina, mistenkt for smugling av laks fra Vietnam for 720 millioner kroner. Kvinnen var tilknyttet Salmar. Salget av norsk laks til Vietnam steg kraftig da Kina innførte restriksjoner, og mye fisk fant deretter veien inn i Kina. Samme år ble det kjent at norsk laks igjen kunne eksporteres til Kina.

Kritiserer Salmar

I 2022 ble det kjent gjennom NRK Brennpunkt at kvinnen er dømt til 13 års fengsel i for å ha smuglet norsk laks inn i Kina fra Vietnam. Salmar avviste at de har gjort noe ulovlig. I alt dømte kinesiske domstoler 17 personer til fengsel for smugling av norsk laks. Dommene varierte fra 10 til 13 år, melder nettstedet Intrafish.

Den fengslede kvinnens ektemann står frem i NRKs sak med fullt navn, og kritiserer Salmar for saken hans kone er dømt i. Familien ønsker nå at Salmar tar ansvar i saken. På spørsmål fra NRK om hva Salmar-gründer og eier Gustav Witzøe visste, svarer ektemannen at Witzøe visste «alt».

NRK har ved flere anledninger avvist at de har gjort noe ulovlig i denne saken. Gustav Witzøe sier i følge NRK at Salmar svarer på vegne av ham. Selskapet står på sitt om at de ikke har vært involvert i ulovlig videresalg og håndtering av laksen etter levering til Vietnam.