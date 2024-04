Til vanlig ligger Kiwi-butikken med høyest omsetning på Ligosenteret på Åssiden i Drammen. Butikken ligger plassert blant flere boligområder og rett ved siden av en stor videregående skole, midt i Kiwis kjerneområde. Kjeden ble grunnlagt i Hokksund like ved, og det ligger hele 31 Kiwi-butikker i Drammen og nabokommunene Lier og Øvre Eiker.

I 2023 lå de fire Kiwi-butikkene med høyest omsetning alle i befolkningssentra på det sentrale Østlandet. Denne påsken var det imidlertid en helt annen butikk som satte rekord. Hele 8,94 millioner kroner gikk gjennom kassene på Kiwi Hemsedal på én uke, bekrefter kjeden til NTB.

Tonnevis med appelsiner

Det ble solgt hele 5,2 tonn appelsiner i løsvekt, 10.000 Kvikk Lunsj-sjokolader, og 2000 pakker Gilde-grillpølser. Omsetningen var rekord for Kiwi-kjeden. Og det på et sted med 2666 innbyggere, ifølge SSBs tall. Om man skulle antatt at kun lokale handlet på Kiwi-butikken, ville altså hver innbygger kjøpt varer for 3353 kroner i påsken.

På plassene bak i uke 13 fulgte steder som Sjusjøen, Øyer, Trysilfjellet, Geilo, Ål og Nesbyen – alle små steder, men med mange påsketurister. Geilo og Nesbyen meldte om omsetning på 4,7 og 4,4 millioner kroner til Hallingdølen.

Selve omsetningstallene oppfattes som konkurransesensitive av butikkene, og det er derfor kun unntaksvis de utleverer disse. Likevel kan tallene vise klare trender.

Nattebemannet

Hemsedal og andre «hytte-Kiwier» topper også listene i uke 12, med palmehelgen. Flere butikker på hyttesteder har bemannet på nattetid i disse ukene for å ta unna varelevering.

Statistikk fra Rema 1000 viser samme trend: Butikker i og rundt storbyene, særlig Bergensområdet, dominerer på oversikten for uke 12. På topp lå Rema 1000 Stavset i Trondheim. I uke 13 dominerer helt andre butikker: Trøndernes hytteparadis i Oppdal ligger på topp, etterfulgt av kjente navn som Geilo, Gol og Trysil.

Coop Extras omsetningstall viser også en klar trend. Hyttestedene Sauda, Skulestadmo ved Voss, Veggli, Hemsedal og Hovden ligger i topp ti, med Sauda på topp. Lille Hovden med 400 innbyggere leverte en omsetningsvekst på 126 prosent fra uke 12 til uke 13, Rauland i Telemark endte på 64 prosent økning.