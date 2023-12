– Man kan ikke alltid planlegge for de mulighetene som dukker opp i arbeidslivet. E.A. Smith har vært en bauta i trøndersk næringsliv siden 1869 med gode verdier og dyktige folk som jobber med noen av bransjens største utfordringer innen digitalisering og bærekraft. Jeg tar med meg masse god lærdom fra lederrollen og ser fram til å ta vare på de gode relasjonene med E.A. Smith som kunde, sier David Kollsete, ny daglig leder i HK Link, i en pressemelding fra samme selskap.

HK Link har 21 medarbeidere og ble stiftet i 2009. Selskapet er del av den såkalte HK Alliansen med HK Reklamebyrå, HK Bits, Rosenborg Reklame og Fyrverk. HK Alliansen hadde i 2022 en omsetning på 178 millioner kroner, hvor HK Link sto for 102 millioner av dette.

– Å lede HK Link er en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Markedsføringsfaget er under kontinuerlig endring og kundene våre navigerer i et landskap hvor teknologisk utvikling, personvern, datautnyttelse, økt konkurranse og bærekraft bare er noen av utfordringene, sier Kollsete i pressemeldingen. – Da er solid strategisk rådgivning viktigere enn noen gang, slik at kundenes veivalg blir tydeligere og tryggere. Jeg tror på å bygge sterke relasjoner med våre kunder, forstå deres behov og hjelpe dem med å oppnå sine forretningsmål.

Sterkt ønsket

– Vi er særdeles glade for å kunngjøre David Kollsete som ny byråleder i HK Link. Å finne den rette var viktig for selskapet, og både ansatte og styret er overbevist om at David er den riktige personen til å lede oss videre, sier styreleder Dag Berg. – David kjenner byrået, folkene og de andre selskapene i HK Alliansen. Han bringer med seg en solid bakgrunn innen markedsføring, teknologi og utvikling, noe som gir ham unik innsikt i utfordringene og mulighetene som preger bransjen vår i dag, sier Berg.