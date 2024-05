Ingvaldsen kommer fra jobben som politisk rådgiver i Norges Bondelag, og starter i NHO Trøndelag 1. august, melder NHO Trøndelag på egne nettsider.

Peder Ingvaldsen, som har bakgrunn fra Namsos, har blant annet jobbet i Senterpartiet sin stortingsgruppe, og som rådgiver i Norges Bondelag. Nå gleder han seg til nye utfordringer og til å jobbe med næringslivet i Trøndelag.

- Jeg ser fram til å bli bedre kjent med de flotte bedriftene vi finner rundt om i Trøndelag. Trøndersk næringsliv er i verdensklasse, med lang historie. Enten det gjelder matproduksjon på land og i hav, tungindustrien vi finner flere plasser gjennom fylket eller teknologiutvikling for fremtiden, sier Ingvaldsen til NHO sin nettside.

Han understreker at næringslivet står foran store endringer i årene som kommer, og at gode rammevilkår for bedriftene vil bli særlig viktig fremover.

- Næringslivet står foran flere utfordringer i årene som kommer, og jeg ser frem til å sammen med gjengen i NHO Trøndelag bidra til å bedre vilkårene for bedriftene våre og styrke trøndersk næringsliv. Bedriftene skaper verdier og attraktive arbeidsplasser gjennom hele fylket som er avgjørende for bosetting og liv i alle regioner.

Ingvaldsen har i flere år jobbet i Oslo, men ser nå frem til å flytte hjem til Trøndelag.

- tter snart syv år i Oslo ser jeg frem til å komme tilbake til Trøndelag igjen. Årene i Oslo har lært meg mye, og jeg har hatt spennende jobber og møtt flotte folk. Men nå blir det godt å komme hjem.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse, sier at Ingvaldsen vil styrke laget:

- Vi gleder oss veldig til å få Peder med på laget i NHO Trøndelag. Han har en svært relevant bakgrunn for jobben, med erfaringer fra kommunikasjonsarbeid over flere år. Peder vil være med på å styrke laget som skal jobbe for næringslivet i Trøndelag de kommende årene.