Aneo slår sammen avdelingene brand & marketing og kommunikasjon og samfunnskontakt fra 1. mai 2024, og det er dette sammeslåtte fagområdet Buene nå skal lede.

Endringen skjer etter at to svært tunge kommunikasjonsnavn nylig forlot Aneo:

Nylig gjorde Stig Tore Laugen det kjent på sosiale medier at han slutter etter snart fem år som kommunikasjonsdirektør i først Trønderenergi og deretter Aneo.

I Aneo fikk som kjent Laugen, Tord Lien som nærmeste overordnete. Men den 1. mai begynte Tord Lien i Trønderenergi, med tittelen direktør for eksterne relasjoner.

Ole Martin Buene tar nå altså tømmene på kommunikasjonssiden i Aneo.

- Med denne endringen ønsker vi å styrke Aneo i møte med hvert eneste kontaktpunkt, og jeg gleder meg til å få samlet kreftene som driver med kommunikasjon under én paraply, sier konsernsjef Gunnar Hovland, i en pressemelding.

Til å lede dette arbeidet har Aneo ansatt Ole Martin Buene.

– Ole Martin har en unik bredde i sin kompetanse og erfaring, som står godt til Aneos ambisjoner framover, sier Hovland.

Kreativ bakgrunn

Buene har en kreativ bakgrunn fra Westerdals School of Communication, og flere år bak seg i reklamebransjen. Han har også erfaring med både kommunikasjon, markedsføring og merkevarebygging fra flere bransjer, og hatt sentrale lederstillinger innen samfunnskontakt og kommunikasjon i Fremtind forsikring, Tine og Arbeiderpartiet.

– Jeg er veldig glad for at Ole Martin ønsker å bli en del av fornybarteamet i Aneo. Jeg tror hans største styrke og viktigste bidrag er evnen til å tenke helhetlig, å spille de rundt seg gode, og hans kunnskap om å oversette det kompliserte til forståelig kommunikasjon, sier Hovland videre

Ole Martin Buene vil ikke holde til ved Aneos hovedkvarter i Trondheim, men ha kontorsted i Oslo, melder Aneo. Buene selv peker på oppdraget og kompetansen i Aneo som sin motivasjon.

- Fundamentet her er utrolig godt: En spennende tid, et selskap fullt av dyktige folk på en rekke fagfelt, et viktig samfunnsoppdrag og et rammeverk til å lykkes kommersielt. Jeg gleder meg til å bli kjent med Aneo, sier Ole Martin Buene.

Ole Martin tiltrer som konserndirektør 1. mai. Han vil også være plassleder for Aneo sitt kontor i hovedstaden.

Nok en kommunikasjonstopp

Omtrent samtidig med ansettelsen av Buene har Kristin Kulseth startet som leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Aneo, melder hun selv på Linkedin.

Dermed kan toppsjef Gunnar Hovland se ut for å ha kommet langt med endringene på kommunikasjonssiden i selskapet.

Aneo ble etablert i 2022 etter at Trønderenergi gikk sammen med Hitecvision og etablerte en helt ny type fornybarkonsern. Selskapet har aktivitet i hele Norden. Aneos første toppsjef Ståle Gjersvold gikk i 2023 tilbake til Trønderenergi. Han ble etterfulgt av Gunnar Hovland.