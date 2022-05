Fristen for meklingen, som begynner klokka 10.00, er ved midnatt natt til torsdag.

Til sammen har NNN varslet plassfratredelse for 863 medlemmer i 33 bedrifter, og det er både bryggerier og mineralvannfabrikker som blir rammet.

Blant de rammede bedriftene finner man giganter som Ringnes og Coca-Cola. Også bryggerier som Aas, E.C. Dahls, Hansa Borg og Mack kan ende opp med at arbeidere går ut i streik, samt flaskevannprodusentene Telemark Kildevann og Voss.

– Vi går selvsagt inn i meklingen med mål om å unngå konflikt. Men det er jo et stort uttak, og produksjonen kan stanse opp. Det vil få konsekvenser på sikt, sier kommunikasjonsdirektør Ingunn Storetvedt Eriksen i NHO Mat og Drikke.

Hun understreker at bransjeorganisasjonen ikke har full oversikt over hvordan hver enkelt bedrift vil bli rammet. Eriksen legger til at konsekvensene avhenger av hvor mye grossistene har på lager.

– Men produkter kan bli borte fra butikkhyllene på sikt, sier hun.

Bransjeansvarlig for bryggeri og mineralvann Ann Elise Hildebrandt i NNN skriver i en tekstmelding til NTB at konsekvensene av streiken kan bli både tomme ølkraner og butikkhyller.

Her er bedriftene som er tatt ut, hvis det blir streik:

Aass Bryggeri AS

Arendals Bryggeri AS

Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Sør,

Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Region Midtre

Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Region Sør,

Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Region Vest

Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Sør,

Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Region Oslo

E C Dahls Bryggeri AS

Grans Bryggeri AS

Hansa Borg Brygg. ASA Bergen

Hansa Borg Brygg. ASA Sarpsborg

Hansa Borg Bryggerier ASA Avd. Kr.Sand

Macks Ølbryggeri AS

Ringnes AS avd Arendal

Ringnes AS avd Bergen

Ringnes AS avd Bodø

Ringnes AS avd Forus

Ringnes AS avd Gjelleråsen

Ringnes AS Avd Hamar

Ringnes AS avd Larvik

Ringnes AS avd Trondheim

Ringnes Supply Company AS avd Arendal

Ringnes Supply Company AS avd Bergen

Ringnes Supply Company AS avd Borgeskogen

Ringnes Supply Company AS avd ECD

Ringnes Supply Company AS avd Farris

Ringnes Supply Company AS avd Forus

Ringnes Supply Company AS avd Gjelleråsen

Ringnes Supply Company AS Avd Hamar

Ringnes Supply Company AS avd Imsdalen

Telemark Kildevann AS

Voss Production AS