Det er Salmar selv om opplyser dette i en børsmelding tirsdag morgen.

Styret i Salmar ASA har ansatt Linda Litlekalsøy Aase som ny konsernsjef i SalMar. Hun overtar etter Gustav Witzøe som altså har sagt seg villig til å bli innstilt til styret i selskapet. Linda L. Aase tiltrer stillingen senest 1. juni 2022.

- Jeg er svært stolt over det Salmar har blitt. Vi er et enestående lag av dyktige medarbeidere i alle deler av selskapet. Vi har viktige samarbeidspartnere blant eierne, i det private næringslivet, i akademia og blant myndighetene som deler våre ambisjoner for norsk oppdrettsnæring. Jeg gleder meg med tanken på alt vi fortsatt skal skape og at Linda har påtatt seg oppgaven som lagkaptein, sier Gustav Witzøe ifølge børsmeldingen.

Den nye konsernsjefen Linda Litlekalsøy Aase kommer fra stillingen som konserndirektør og ansvarlig for forretningsområdet Electrification, maintenance and modifications i Aker Solutions.

NTNU-utdannet

Hun begynte i Aker Solutions i 2014 hvor hun har hatt ulike lederstillinger, og før det i Rolls-Royce Marine. Linda Litlekalsøy Aase har over 20 års erfaring fra industri, en Master of Science-grad i materialteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og hun har studert økonomi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har vært styremedlem i Salmar ASA siden juni 2020.

– Jeg er ydmyk og har enorm respekt for den fantastiske jobben Gustav Witzøe og hans 1 800 dyktige medarbeidere gjør, og gleder meg til å lede SalMar- laget videre, sier Linda L. Aase.

Styreleder Leif Inge Nordhammer i Salmar fremhever den nye konsernsjefens erfaring fra andre industrier enn oppdrett, som særskilt relevant.

– Salmar har utviklet en sterk operasjonell organisasjon med fokus på biologi og kostnadseffektivitet igjennom hele verdikjeden, og dette har vi tenkt å utvikle videre med Linda ved roret. Linda sin erfaring fra andre industrier vil også være svært relevant for den videre utviklingen i Salmar, sier Nordhammer i børsmeldingen.

Takker Witzøe

– Jeg vil også på vegne av alle oss i Salmar, takke Gustav for hans enorme, enestående, og utrettelige innsats for Salmar gjennom 31 år. Uten Gustav sin omfattende kunnskap og innovasjonskraft, ville ikke Salmar ha vært det selskapet det er i dag. Salmar kommer fortsatt til å bruke av Gustav sin erfaring og kompetanse, og han vil bl.a. aktivt bidra rundt NTS-prosessen, sier Leif Inge Nordhammer videre.